Acció Climàtica comença a aplicar un producte perquè els cabirols no s'apropin a la vinya i se la mengin

350 cabirols abatuts al Priorat

Elha iniciat un assaig amb un producte natural que contéper evitar que elss'apropin a lai se la mengin. De moment, s'ha implementat aquesta tècnica a tres finques del, l'i el. L'acció s'emmarca en el Pla estratègic de prevenció de danys i control sanitari d'espècies cinegètiques del Departament d'Acció climàtica. La directora dels Serveis Territorials a Tarragona,, ha explicat que amb aquesta mesura volen "allunyar" el cabirol de la vinya per arribar a la verema amb un producte "de qualitat i amb molta quantitat". Aquestja s'ha testat aamb bons resultats de control biològic.El producte repel·leix els animals tant a nivell olfactiu com gustatiu, segons ha explicat el cap de secció d'espècies cinegètiques del Departament d'Acció Climàtica a Tarragona. Un cop passats 30 dies de la primera aplicació, tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) repetiran el procés i en valoraran els resultats.Acció Climàtica vol evitar que aquest cèrvid s'expandeixi ja que des del 2015 el número ha crescut exponencialment. Actualment, es calcula que a Catalunya hi ha 40.000 exemplars i pot ser un greuge per l'agricultura. Guasch ha insistit en la necessitat que les explotacions "siguin viables" i ha remarcat el paper de la pagesia, per exemple, a l'hora de fer front als incendis en un context de "sequera extrema" i de "custodiar el territori".El 2018 es va posar en marxa un pla pilot per prevenir i mitigar els danys produïts pels cabirols a les explotacions vitivinícoles del Priorat. Es va fer conjuntament amb les administracions locals i les societats de caçadors. Gràcies a aquest treball conjunt i a la reducció del període de veda, a la comarca s'han passat d'abatre 150 a 350 cabirols de mitjana per temporada.