Dinou detinguts en un macrooperatiu contra el cultiu de marihuana al Tarragonès i al Baix Penedès

Laha detingut almenys deu persones en el macrooperatiu fet en setze domicilis dels municipis del, al Tarragonès i Baix Penedès. Els presumptes arrestats formen part d'un grup criminal albanès, segons han confirmat fonts de la investigació a l'ACN.Els registres han començat al voltant de les cinc de la matinada d'aquest dimecres i s'han fet de forma simultània. En l'operatiu, que encara està en marxa, s'han desarticulat diverses. A més, hi han intervingut uns 200 agents de la Guàrdia Civil i de les policies locals, així com el grup especial d'assalts i un helicòpter.La investigació de l'operatiu Oasis Tarragona va arrencar l'octubre passat i ha suposat el registre de setze domicilis des de les cinc de la matinada d'aquest dimecres fins pràcticament aquest migdia. En el dispositiu, els agents de la Guàrdia Civil han trobat plantacions de marihuana a catorze de les setze cases registrades. Segons el portaveu del cos, han intervingut plantes en diversos estats de floració, material per cultivar i una quantitat de diners "important".Pel que fa als detinguts, s'han arrestat dinou persones en els habitatges registrats. De fet, en la majoria d'ells -catorze dels setze- han desmantellat plantacions indoors. "Es tracta d'una banda organitzada, que porta estrangers a la costa de Tarragona perquè es dediquin a la plantació de marihuana, aquestes persones no surten de l'habitatge pràcticament per a res", ha afirmat el portaveu.Als detinguts se'ls imputen els delictes de pertinença a organització criminal, cultiu i tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric. Passaran a disposició del Jutjat d'Instrucció 5 del Vendrell.L'agent també ha assenyalat que el destí final de la droga desmantellada són països europeus i ha dit que als grups criminals els surt "molt rendible" cultivar al país. "Les lleis són més laxes aquí, cada frontera que passa aquesta droga se li duplica el preu de mercat, quan arriba al destí final el preu és desorbitat", ha tancat.