La nova licitació del contracte de la neteja de Tarragona torna al ple un mes abans d'eleccions

Aquest divendres el ple de l'debatrà la nova. Aquest contracte es va licitar l'i va quedar. Després que no es presentés cap empresa l'Ajuntament va fer la consulta de mercat prevista en la llei de contractes i publicada al Perfil del contractant de l'Ajuntament i ha procedit a fer els "canvis necessaris" per a la nova licitació. Tot plegat es produirà justament un mes abans de les, per la qual cosa alguns grups ja han demanat ajornar el punt fins que no es formi un nou govern.En aquesta segona licitació es manté la filosofia de l'anterior contracte de desembre del 2022 amb canvis econòmics per fer front a la, però "en cap cas es prescindeix d'aspectes resultants del procés de participació ciutadana que van proposar o que preocupaven als ciutadans de Tarragona que hi van participar (en total 2.900 participants aproximadament), com la millora del control del servei o la vigilància de les deixalleries mòbils, la recollida de voluminosos als portals i no als contenidors, l'eliminació dels contenidors soterrats, entre d'altres".Els principals canvis realitzats han estat la revisió de l'interès aplicat a les inversions, que s'ha incrementat, l'a partir del primer any de contracte (en l'anterior licitació aplicava a partir del tercer any), l'increment del percentatge de despeses generals, s'allarga l'amortització de les obres del parc de maquinària municipal i s'allarga la vigència del, en comptes de 9, i s'ha ajuntat el servei de platges amb el servei de neteja per optimitzar.El contracte es licita en dos lots que són el servei de recollida de residus, neteja viària, neteja de solars i neteja de platges per un import de licitació dei el servei demunicipal per un import de. En conjunt i per tots els anys de vigènciaNo es prescindeix en cap cas de les mesures i serveis necessaris que han de permetre a la ciutat assolir els objectius de recollida selectiva, valorització material i economia circular establerts a la nova llei de residus i de canvi climàtic, i que han de permetre executar laque té atorgada l'Ajuntament de Tarragona. També s'incorporen serveis previstos en la nova llei de residus, com estratègies per generar menys residus, serveis pel malbaratament alimentari, entre d'altres que marca la nova normativa.Es mantenen altres millores ambientals, com els, ni mesures socials com la reserva d'alguns serveis com la deixalleria a empresa d'inserció o centre especial de treball, el manteniment de contenidors amb centre especial de treball, la recollida de tèxtil, etc.També es mantenen els requisits i clàusules que han de millorar el control de l'empresa adjudicatària, la transparència del servei i garantir el resultat final de qualitat, com el pagament a l'empresa per serveis prestats i un programa informàtic de control que permeti comparar les rutes planificades amb les rutes realitzades, que ha de servir per identificar si el servei contractat s'està executant, si el servei executat té qualitat i si el servei executat amb qualitat respon a les necessitats del municipi.Aquesta nova licitació ha passat tots els tràmits legalment establerts com l'aprovació de l'estructura de costos pel plenari de 27 de gener del 2023, la informació pública dels costos, l'informe favorable del Comitè de Preus de lade la Generalitat de Catalunya i l'informe favorable de la intervenció municipal."Aquest contracte fa 22 anys que no surt a concurs públic, per la qual cosa resulta estratègic pel municipi iniciar el procediment de licitació per poder obtenir uns nous serveis més adequats a la realitat urbanística i social del municipi, a les necessitats de neteja actuals i als efectes d'assolir els objectius en recollida i gestió de residus, en transparència, traçabilitat i en control del servei. Cal tenir en compte la dificultat per l'Ajuntament i per l'actual empresa en prestar el servei amb vehicles envellits i que pràcticament han finalitzat la vida útil", expliquen des del consistori.i com que es tracta d'un servei bàsic de competència municipal es continuarà realitzant en règim de continuïtat.