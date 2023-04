L'Institut Català de les Dones visibilitzarà les aportacions de les dones del Camp de Tarragona a la societat

L'ha iniciat a les comarques delel projecte Dones rurals, dones del Camp de Tarragona peri reconèixer les aportacions que han fet les dones a la societat i que sovint queden invisibilitzades per les. L'objectiu del projecte és fer visible allò invisible, reconeixent les aportacions, coneixements i pràctiques de les dones, i avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes.Per dur a terme aquesta iniciativa es busquen dones nascudes al territori del Camp de Tarragona abans deper donar a conèixer les contribucions personals i socials en totes les branques laborals i del coneixement que han aportat a la societat.El projecte es construirà gràcies a la col·laboració dels, que poden presentar candidates al projecte fins a finals de maig a icd.tarragona@gencat.cat.Un dels objectius del projecte és que els joves coneguin les dones que han estat referents del territori, per la qual cosa moltes de les actuacions de divulgació s’adreçaran a la població més jove i als centres educatius.Un cop finalitzat el procés de cerca, una comissió territorial realitzarà una selecció de les dones que s'incorporen al projecte valorant la influència de les aportacions al desenvolupament del territori. Després començarà el treball de creació d'actuacions divulgatives per donar-les a conèixer. Una d'aquestes accions serà l’edició d’un llibre amb les imatges i biografies de les dones seleccionades.