El PSC promet «dignificar» la via pública de Tarragona amb el «Pam a Pam»

El candidat a l'alcaldia de Tarragona pel PSC,, ha presentat la proposta socialista per millorar la neteja de la ciutat i s'ha marcat com a prioritari dignificar la via pública de Tarragona. Per aconseguir aquest objectiu, elha exposat la seva nova iniciativa, el: "El propòsit és clar, el de millorar la imatge i el manteniment de l'espai públic de la ciutat. Durant uns dies, als carrers d'una zona determinada de la ciutat, es duria a terme una neteja a fons de la via pública, a través de la renovació de la pintura, asfaltat de clots, renovació de les voreres i millores en la".Segons el PSC, tots els barris de la ciutat pateixen una forta, agreujada aquests últims anys a conseqüència de la falta de manteniment de l'espai públic. Per aquest motiu, Viñuales creu més que necessari el Pam a Pam per poder complir amb les necessitats de tots els tarragonins: "Si l'Ajuntament no compleix amb els seus deures a la via pública, no podrem exigir a la ciutadania que el mantingui en un estat òptim, perquè eviti l'incivisme que tant mal fa als nostres carrers. Per això, impulsarem aquest projecte de neteja a fons, sempre de la mà de les associacions de veïns i veïnes i de la participació ciutadana".