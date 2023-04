Detenen quatre persones i s'emporten més de set mil plantes de marihuana a Constantí

Elshan detingut quatre persones i comissat 7.217 plantes dea quatre habitatges ocupats delde. Ho ha avançat el Diari de Tarragona i ho han confirmat a l'ACN fonts policials. Les plantacions es trobaven en immobles totalment bloquejats i protegits per evitar ser descoberts.Aquesta intervenció és el resultats de la segona fase d'una investigació que el passat mes de novembre ja va permetre incautara quatre habitatges més. En aquella ocasió, la policia no va poder detenir cap persona relacionada amb aquests cultius. Així, després d'aquella actuació, els autors d'aquesta activitat il·lícita van traslladar-la a d'altres punts i van seguir-la duent a terme.Els habitatges on s'han localitzat les plantacions estaven molt ben bloquejats i presentaven un alt risc d'incendi per les connexions elèctriques il·lícites, a més de l'elevat amperatge i les instal·lacions precàries que tenien.Després de diverses tasques de vigilància per part de membres de la(UI) de la comissaria de Tarragona, la setmana passada la policia va demanar autorització al Jutjat per accedir a l'interior dels immobles. Finalment, la matinada del 24 d'abril, agents de la UI, de Seguretat Ciutadana i d'van desplegar-se a la zona per fer quatre entrades simultànies. L'operatiu va permetre detenir quatre persones i no es descarta que el nombre es pugui incrementar.La policia van constatar que el sistema de cultiu era autosuficient i de cicle complet, per la qual cosa els responsables podien estar dies sense anar-hi. Els Mossos calculen que quan aquestes plantacions es trobaven a ple rendiment podien arribar a acollir unes 8.000 plantes.La policia va trobar la droga distribuïda a quatre domicilis. En concret, es van localitzar 7.217 plantes, de les quals 1.812 eren adultes i 5.405 esqueixos. També es van comissar dos pots amb cabdells de marihuana seca i una peça d'haixix, així com material per a manipular i pesar la droga i diners en matàl·lic.Pel que fa a la instal·lació, disposava d'una vintena de compressors d'aire condicionat, 32 splits, 308 focus amb les làmpades respectives, 313 transformadors, 57 ventiladors i 12 filtres d'aire.