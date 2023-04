Crim: «Per un grup com el nostre, que vagin malament les coses ens ho posa més fàcil a l'hora d'escriure lletres»

El català a les cançons, intacte

La banda dede Tarragonaha engegat recentment la gira de presentació del seu últim treball,. Gestat durant la pandèmia, el disc té la "mala llet" com a fil conductor d'una dotzena de temes amb què els integrants del grup asseguren que es mantenen fidels als orígens. L'apatia social, la política o l'escena musical actual són algunes de les dianes de les seves crítiques. Segons el guitarrista del grup,, el fet que "vagin malament les coses ens ho posa més fàcil a l'hora d'escriure lletres". Després d'esgotar entrades aen l'inici de la gira, el grup té previst tocar pròximament a, però també té confirmada l'assistència en un festival alemany com a co-caps de cartell.Els quatre integrants de la banda van començar a preparar el nou treball en un moment en què "s'estava acabant el món", una circumstància que queda plasmada en laque integren el disc. "El procés d'elaboració es va veure afectat per la pandèmia, cadascú va haver d'acabar la seva part a casa seva i vam gravar-lo en ple confinament en un estudi sense poder-nos moure d'allà. Té bastant a veure amb el resultat final, bastant més fosc i apocalíptic que l'anterior", apunta Quim Mas, un dels guitarristes de la banda.Els temes de Cançons de mort fugen de personalismes i experiències pròpies per centrar-se en altres qüestions més genèriques, com és el cas de l'apatia social, la recerca de "caps de turc" entre artistes. És una de les qüestions que tracta per exemple 'La veritat és perillosa', que fa referència de. "Ha arribat un punt que ja no saps què es pot considerar condemnable, és evident que et posen por al cos. Al final veus com hi ha gent que sense fer res més del que fem nosaltres, cantar, acaba davant d'un jutge i pot acabar a la presó", lamenta el guitarrista. Segons Mas, una de les altres cançons on es lamenta la manca de sentit crític del conjunt de la població és La revolta dels somriures. "Ens han inculcat que el seny és això, treballa, calla, porta't bé, ni un paper a terra i donem exemple de com en som de civilitzats", assegura.Al nou disc també fan crítica de l'escena musical actual. "La trobem més falsa i impostada, molts grups es formen amb la intenció molt clara de fer una cançó que ho peti, que surti ao es converteixi en hit de l'estiu, per tocar un parell d'anys a totes les festes i festivals. És fals del tot", apunta Mas. A Cançons de mort també dediquen un tema a Tarragona, tot i que assenyalen que no és cap "eina publicitària" i celebren que es canti a tots els concerts on actuen.Entre els aspectes que es mantenen intactes en tota la carrera de Crim, destaquen dos aspectes; d'una banda, la naturalitat en les sonoritats i la voluntat explícita d'allunyar-se de les tecnologies a l'hora de fer música i de l'altra, el fet de cantar en català. Amb l'excepció anecdòtica del darrer treball 10 Anys per veure una bona merda, la resta de discos sempre han estat escrits i cantats en la llengua materna dels quatre integrants del grup. "Si a algú li pot semblar que cantar en català és revolucionari, és que el món està mal fet", etziba Adrià Bernat, el cantant de la formació.El primer concert de la gira de Crim va ser a la sala Razzmatazz de Barcelona, on es van esgotar les entrades per sorpresa de tots els membres de la banda. De moment, ja han actuat al País Basc, el País Valencià i Madrid, i les pròximes actuacions arribaran a finals de mes a Lleida i Salt. Davant l'acollida del públic, en alguns dels concerts han decidit doblar els dies d'actuacions, com és el cas de Tarragona, on tocaran el 5 i 6 de maig a la. La banda també té previst sortir del país per presentar Cançons de mort, concretament al festival alemany Rock Am Kuhteich el pròxim 5 de maig, on seran els co-caps de cartell.