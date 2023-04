Mor un motorista en un accident al Vendrell

Unha mort en un accident de trànsit a l’. Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta ha col·lidit amb un turisme i un totterreny i com a conseqüència de l’accident el motorista ha mort. Arran de la incidència s’han activat cinc patrulles dels, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i també tres unitats del(SEM). Pel que fa a l’afectació viària, l’N-340 està totalment restringida al trànsit en el punt del sinistre.Tot plegat ha succeït al punt quilomètric 1.191,8, cap a dos quarts de 12 del migdia. Amb aquesta víctima, són 41 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.