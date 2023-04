Un Sant Jordi d'estrena per a diverses llibreries de Tarragona: «Anem a màxims»

Sant Jordi 2023 a Tarragona Foto: Josep M. Llauradó

FOTOS Sant Jordi 2023 a Tarragona Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Previous Next

han tornat a omplir de vida lade, en la fira ja tradicional en la que s'hi han "estrenat" tres llibreries. La més nova és El Soterrani , que tot just fa una setmana que va apujar la persiana. "Les sensacions i la rebuda de la gent són molt bones", explica, un dels fundadors d'aquesta llibreria cooperativa. Si bé no han tingut temps suficient per organitzar activitats, sí que compten amb una de les parades més grans de tota la Rambla, amb, i tot allò que caracteritza aquest comerç acabat d'inaugurar.La segona llibreria més nova és, del barri de la Vall de l'Arrabassada. Fa tot just dos mesos que van obrir al carrer Mercè Rodoreda i estan especialitzats en, donat que la zona està poblada sobretot per famílies. "Sempre ho hem viscut a l'altra banda", diu, la propietària, "però estem contents, il·lusionats, que és el que compta".I l'altra llibreria que s'estrena, en aquest cas a mitges, és, que va refundar-se el passat mes de setembre en forma de cooperativa de consum. El seu responsable,, explica que aquest Sant Jordi "anem a màxims". La coincidència amb diumenge els obliga a pensar que "fins a les 9 passades estarem treballant sense parar". La Capona, de fet, és una de les llibreries, com l'Abacus i l'Adserà, que han convidat autors a signar al llarg del dia des de la seva mateixa parada. Carlos Domènech, de l'àrea de comunicació, explica però que enguany han impulsat també una zona per a, "on poder donar les dades d'una manera més constant", sobre les vendes que es van fent.Sigui com sigui, totes les parades, també les d'entitats i partits polítics, esperen que aquest Sant Jordi recuperi la normalitat viscuda al 2019. Els dies anteriors ja donaven a entendre una "bona perspectiva", segons explica, de la. Ells han muntat parada a la coca central de l'avinguda, però també a la vorera, just davant de la llibreria, a pocs metres. "Al 2020 vam tenir la pandèmia i no es va poder celebrar, al 2021 vam tenir un Sant Jordi amb cues i tests, i al 2022 va caure un aiguat", es lamenta. Per això, al final de la jornada, es fixaran en la comparativa respecte a fa quatre anys.I a banda de les llibreries de proximitat també hi ha una presència notòria d'altres grans cadenes., responsable de la parada d', espera que "sigui un dia maco perquè la gent pugui passejar i pugui gaudir dels llibres". Ells també han dut una selecció del que tenen al seu local del carrer Gasòmetre, com també altres comerços com ara Roslena o El Corte Inglés.Lluny dels llibres, associacions i partits intenten recollir part de la marea ciutadana per informar sobre les seves activitats o, directament, fer. A un mes de les eleccions municipals, les diferents candidatures proven de fer-se visibles alhora que reparteixen algun obsequi, tal com ja és tradicional.