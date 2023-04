La IGP Calçot de Valls tanca temporada amb una producció de més de 18 milions de cebes

Elha tancat la temporada d'enguany amb una producció de més de 18 milions de cebes. Es tracta d'una xifra "lleugerament inferior" a les previsions fetes al començament de la campanya quan es van proposar arribar als vint milions. Segons el president de l'entitat,, l'excés de calor tant a l'estiu com a principis de tardor va afectar els conreus, ja que els calçots no es van grillar en el moment adequat i això va desajustar les entregues al mercat. "La qualitat del producte, però, ha estat excel·lent", ha afirmat Clofent. Pel que fa als preus, ha explicat que s'han mantingut i, fins i tot, han augmentat una mica en alguns moments de la campanya.Laha celebrat aquest divendres l'acte oficial de final de temporada al(Alt Camp), en el qual hi ha assistit la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, i la d'Igualtat i Feminismes Tània Verge Mestre. Els assistents també han participat en un vol captiu amb el globus aerostàtic corporatiu de lai en un tast de calçots en alçada, així com a un col·loqui sobre la dona pagesa, el món del calçot i el relleu generacional.