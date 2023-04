El 35è Aplec Internacional d'Adifolk portarà la cultura popular catalana a Àustria

La, l'Associació per la Difusió del Folklore, se celebrarà a(Àustria) els dies 16, 17 i 18 de juny. Hi participaran 25 grups catalans i més de 500 participants per apropar laa aquesta ciutat europea.D'aquests, el Camp de Tarragona estarà representat per la. A més, enguany s'habilitarà una zona anomenada 'Espai Catalunya', per tal que els veïns de Villach puguin aprendre a ballar una sardana, així com altres manifestacions culturals de Catalunya.Durant el tercer cap de setmana de juny, els habitants de la ciutat austríaca de Villach s'endinsaran en la cultura popular catalana a través de la música, balls de seguici, bestiari festiu, colles sardanistes, corals, diables, gegants i pubillatge, entre altres.El Centre Cultural Antic Ajuntament de Tarragona ha acollit aquest dijous la presentació de la 35a edició de l'Aplec Internacional que ha comptat amb la presència d'algunes de les entitats participants. El president de l'Associació Sardanista Tarragona Dansa, Manel Andreu, ha subratllat que després de prop de nou anys participant-hi, "continua sent un orgull representar Tarragona fora de les nostres comarques".En el cas de la Mulassa de Tarragona, el seu president, Ricard García, ha manifestat que és la primera vegada que l'associació participa a l'Aplec Internacional. Assegura que és una "gran oportunitat per a poder fer una sortida extraordinària com a entitat", així com "per donar a conèixer la nostra ciutat i la nostra cultura popular".Per la seva banda, el president d'Adifolk, Ivan Besora, ha destacat tres moments clau de la 35a edició de l'Aplec com son el conjunt d'espectacles que s'oferiran en els actes d'inauguració i cloenda, així com l'anomenada "La Festa Major a Catalunya", per tal que la població de Villach visqui en primera persona una festa major catalana.Altres de les activitats previstes són les mostres de dansa i imatgeria festiva, cercaviles, múltiples concerts, ballades de sardanes i una Nit del Foc. Tot plegat, acompanyat de la gastronomia i productes típics de Catalunya.