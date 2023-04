L'activista Laila Ajjawi participarà als «Murs que parlen de drets humans de Tarragona»

La conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona ha organitzat una activitat per al proper dimecres 26 d'abril a dos quarts de sis de la tarda al centre cívic de, per tal de conèixer la figura de, una refugiada palestina nascuda a, que ens visita en el marc de la. L'activista realitzarà un mural al centre cívic i tant al matí, a l', com a la tarda en acabar la peça al mateix centre cívic, ens explicarà la seva experiència com a defensora de drets humans.Laia Ajjawi és activista i grafitera palestina. Les seves pintures, de caràcter reivindicatiu, giren al voltant de dos temes molt importants per a ella: els drets de les persones refugiades i la lluita per la igualtat de gènere i contra els estereotips que sovint envolten les dones. Pel contingut de la seva obra i per ser dona, musulmana, portadora de hijab i en un país conservador com Jordània, ha hagut de fer front a e reptes i ha hagut de lluitar contra el masclisme d'un sector —el de l'art al carrer— dominat pels homes.Tarragona juntament amb 27 municipis formen part del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans amb l'objectiu de visibilitzar i acompanyar la tasca de persones defensores i denunciar la persecució que pateixen enfortint les xarxes de suport i protecció, millorant el coneixement i la defensa dels drets humans entre la ciutadania. Aquests dies s'està desenvolupant el programa d'enguany als diferents municipis. L'activitat s'ha organitzat amb col·laboració de la conselleria de Joventut, la Xarxa de Centres Cívics i amb el suport del col·lectiu 27.7 Art Group.