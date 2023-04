Marc Sellarès fa memòria al centre d'arts contemporànies de Tarragona

acull la inauguració aquest dissabte de la primera exposició retrospectiva dedicada a l'obra de. L'autor, conegut internacionalment per grans intervencions sobre el paisatge de to crític i reivindicatiu, com el, passa comptes per primer cop a la seva trajectòria artística amb una mostra que ha estat comissariada per la tarragonina. Memòria és la gran aposta expositiva deper aquesta primavera i ocuparà lesfins el 2 de juliol.Marc Sellarès, sergent dels Bombers de Barcelona, és autor d'accions, intervencions i instal·lacions que donen veu als espais naturals i. L'exposiciós'ha plantejat com un recorregut per l'obra de Sellarès, un àlbum d'experiències on prenen cos escultures, vídeos i fotografies i documentació d'intervencions en diversos indrets del planeta.L'exposició es completarà amb dues accions performatives: Memòria, en motiu de la, el proper 13 de maig; i Entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, en el marc del cicle Cultura o extinció; així com diverses activitats educatives.El fil conductor de l'exposició Memòria és la pulsió artística de Sellarès. Tal com ha detallat el mateix artista, "es tracta de la fusió amb el territori, l'arrelament i la identitat, l'ecologia humana, la mutació i la reacció a la pèrdua. El recull de treball dels últims 8 anys reflecteix conflictes a territoris i com aquests afecten a les persones – Sallarès ha conclòs destacant "la importància de reivindicar la memòria com a eina per evitar errors".Segons el director de Mèdol,, "Sellarès ens obsequia amb relat amarat de compromís i denúncia, producte del pensament crític i de la intuïció que demostra el propi autor a l'hora d'interactuar artísticament amb diferents espais, fent servir diferents suports i recuperant certs aspectes de la idea de l'escultura social". Fibla ha expressat també que "l'autor incideix amb una sèrie de costums i problemàtiques del propi territori i és una mostra clara de l'objectiu de Mèdol, continuar jugant amb aquestes propostes que connecten amb el territori d'una manera ample".Finalment, "Sellarès explora principalment el llenguatge de les acciones, les intervencions en l'espai urbà i en la natura, cercant generar debats entorn de problemàtiques polítiques i socials. Parla de desigualtat, solidaritat, territori, història, memòria i d'un present que convida a canviar", explica la comissària Freya Day.Memòria s'inaugura aquest dissabte a dos quarts d'una del migdia. L'estada de Sellarès a Mèdol, de fet, és la continuació del cicle transversal i multidisciplinari, que va engegar fa tres anys i que està dedicat a la relació entre les arts contemporànies i el medi ambient.