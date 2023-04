​La diada de Sant Jordi també tindrà activitats a Sant Pere i Sant Pau i a la Part Alta

Activitats a la Part Alta

tindrà un total dea laper. Entre els estands, que s’ubicaran als quatre trams que van del monument a Roger de Llúria a la Font del Centenari, hi haurà, dues més que l’any passat. Pel que fa a floristeries, n’hi haurà un total de 16, mentre que la resta corresponen a entitats. Les parades estaran obertes des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre.Però més enllà del centre de la ciutat, l'Associació de Veïns La Unió té preparades diferents activitats a Sant Pere i Sant Pau. Aquest barri celebrarà Sant Jordi amb l'organització d'una jornada literària, cultural i festiva, que tindrà lloc el mateix diumenge 23 d'abril a partir de dos quarts de 12 del migdia, a la rambla del barri. Durant el matí hi haurà presentacions de llibres, entrega de premis, lectura de relats curts, signatura d'exemplars i venda de roses.La festa del llibre i la rosa s'iniciarà amb la presentació del llibre del III Certamen de Relats Curts 2022, un recull dels treballs presentats al concurs que compta amb la participació d'escolars, nous talents i escriptors de totes les edats i que s'ha convertit en un referent tant al barri com a la resta de la ciutat.A continuació l'escriptor resident a Sant Pere i Sant Pau,, presentarà a la parada de la-la llibreria del barri- la seva darrera novel·la negra Barrio conflictivo ambientada a Barcelona. També s'espera la presència d'altres escriptors vinculats al barri.Un dels moments especials de la diada serà l'entrega dels premis als guanyadors del concurs de relats, en les tres categories (fins als 12 anys, de 13 a 18 anys i més de 18 anys), que seran obsequiats amb un diploma i un xec per bescanviar en llibres i material escolar. Els protagonistes llegiran els seus relats davant el públic assistent.Per la seva banda, Tarragona Turisme ha preparat un conjunt d'activitats familiars que es duran a terme amb l'Associació d'Amics de la Part Alta de Tarragona. Una festa de l'escuma, lectures i tallers, cinema a la fresca i, fins i tot, una activitat per fer de capgròs i un ball de gegants i capgrossos amenitzaran la festa del llibre al veïnat de tota la ciutat i als visitants. Les sis activitats programades per al 22 i 23 d'abril tindran lloc principalment a la Part Alta, són gratuïtes i aptes tant per a la canalla com per als adults.