Els Mossos s'emporten set informes de l'empresa de Mercats de Tarragona

Elshan arribat aquest dijous a la seu de l'per endur-se set informes, en el marc d'una investigació judicial. Ho ha confirmat el president d'aquesta empresa mixta,, que ha explicat que s'està intentant esbrinar informació sobre unes adjudicacions fetes, just abans de les eleccions municipals.Nadal ha insistit que es tracta de treballs impulsats en el mandat anterior, "sota una altra gerència i presidència" a l'actual. També ha explicat que l'actuació policial respon a lai ha assegurat que sabien que es produiria. "És la conseqüència normal i lògica del resultat i les diligències que s'estan fent pels jutjats", ha dit.A més, ha remarcat que tant ell com el gerent de l'empresa municipal van declarar fa un any als jutjats per aquesta qüestió. En aquest sentit, ha manifestat que altres persones de la secretaria o del departament d'intervenció municipal també han declarat en la instrucció del cas. "Tots col·laborem en la mateixa perquè som els primers interessats a què s'aclareixin els fets", ha afegit.