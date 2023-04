Més d’una vintena d’autors visiten La Capona per Sant Jordi

Dracupons

Roses solidàries per a les persones del Grup de Consum

Contacontes, activitats i concerts a la vista

Arriba la setmana més important de l’any per al món del llibre i lade. Més d’una vintena d’escriptors visitaran la llibreria o la parada de laper tal de signar els seus llibres al públic, entre els dies 21 i 23 d’abril. La gran majoria seran noms reconeguts deli també hi arribaran des d’altres indrets del país.Divendres 21 signaran les seves obresamb La llei de l'hivern,ambamb La Perplexitat. Serà entre les 6 i les 7 de la tarda. Després, de 7 a 8 del vespre, serà el torn per a(Memòries de mi mateix),(La dona més pintada),(Contra el món),(La vida per dins) i(Tasta'm).Dissabte al matí, a partir de la 1 de la matinada, visitaran la llibreriaamb No ho sé. digue-m'ho tu iamb Impactar en público.Diumenge, la parada de la Rambla acollirà signatures durant tot el dia. La parada de La Capona s’ubicarà al davant de l’escola de les Teresianes, a la coca de la Rambla a tocar de l’estàtua dels Herois de 1811. Començarà La gran explosió de, Blaumarí i Creación d', La tomba de l'Ebre d', Terres de Frontera de, Cervesa i país de, Operació Tecla de, El llegat de les cendres de, 101 llegendes i curiositats de Tarragona dei Nou Estadi, d'A la tarda, serà el torn per a Malabèstia de, La nena d'Ivori de, Senyor Boada d'; La vida secreta de Sarah Brooks de, Tinc un grill al meu jardí de, El llarg silenci dels botxins d', La terra del silenci trencat dei Ens n'hem sortit? de. La llibreria farà horaris especials dissabte 22 i diumenge 23, quan obrirà entre dos quarts de 10 del matí i les 9 del vespre de manera ininterrompuda. Fins divendres es realitzarà l’horari habitual, de dos quarts de 10 a dos quarts de 3 de la tarda i de dos quarts de 5 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. En totes les compres s’entregaran les noves bosses corporatives de, que veuran la llum per laPotenciar la compra de llibres amb el comerç, la cultura i la gastronomia local com a aliades. Aquest és l’objectiu dels, l’acció engegada des de La Capona i a la qual s’hi han adherit més d’una desena de marques, comerços i entitats tarragonines. Per cada compra a la botiga o a la parada de la Rambla Nova entre els dies 18 i 23 d’abril la persona compradora adquirirà aquest talonari, que inclou unaLa pastisseria Velvet MGL, Mas Vicenç, Carns Bertran, l’Estudi de Música, Benzoil Les Gavarres, el Teatre Magatzem de la Cooperativa Obrera Tarraconense, El Lloro, Indústria de la Goma, El Terrat: by Quach, VadeGust, Bou, La Botiga del Cafè, The School House, City Sens i Raffa Gelatti són els comerços adherits. Tots ells ofereixen promocions en l’àmbit de la gastronomia, l’enoturisme, la venda al detall o la cultura. Els Dracupons es podran aconseguir entre el 18 i el 23 d’abril, a la botiga o a la parada, fins a esgotar existències. Després, cada persona podrà utilitzar-los segons indicacions del comerç participant.Per tal d’agrair el suport al projecte, La Capona regalarà una rosa solidària a totes les persones que formen part del Grup de Consum de la llibreria. Es tracta d’una rosa amb el segell de la Fundació Estela i la Fundació La Muntanyeta, que les membres del Grup de Consum podran recollir durant la jornada de Sant Jordi i Santa Jordina a les parades de l’Estela i La Muntanyeta, ubicades a la cantonada de la Rambla Nova amb el carrer Sant Agustí. Ambdues fundacions treballen per la millora de qualitat de vida de les persones amb capacitats diverses.Després de Sant Jordi l’activitat no s’aturarà a La Capona. El pròxim 29 d’abril, la sala infantil acollirà una nova sessió de contacontes amb Cuentropía. Aquesta vegada, les persones més petites de casa podran endinsar-se en el món dels oficis a través dels llibres. Durant el mes de maig continuaran les presentacions, com per exemple El capital de l’amor, de Jennifer Guerra, en una nova edició del cicle “Amors llibres”, fet en col·laboració amb Cel·la Cupido de Tarragona Ràdio. Tota l’agenda de presentacions es publicarà pròximament al portal web , així com la informació per al segon concert “Jazz entre llibres”, que arribarà a finals de mes.