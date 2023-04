Detenen tres cops a Torredembarra un home per amenaçar de mort una dona

Laha detingut el mateix individu en tres ocasions en els darrers dies per, i trencar les mesures cautelars de prohibició d'acostar-s'hi establertes pel jutjat.La primera detenció es va produir el 12 d'abril, al voltant de dos quarts de quatre de la tarda, al. El jutge va posar en llibertat el detingut amb una ordre d'allunyament de la víctima, amb la qual podria tenir un conflicte veïnal. La segona detenció es va produir el 14 d'abril, al voltant de les nou de la nit, a l'interior de la finca on viu la dona, a l'. La darrera detenció es va produir el diumenge 16 d'abril, a un quart de dotze del migdia, a l'avinguda de Lluís Companys. El mateix individu hauria agredit la víctima amenaçant-la per haver-lo denunciat. La Policia Local va traslladar novament el detingut a la. En aquests moments, continua detingut i s'estan practicant diligències.