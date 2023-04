Els Bombers apaguen un incendi forestal a Tortosa

EXTINGIT (20.19 h) l'incendi forestal a la Vall de Rubí.#bomberscat — Bombers (@bomberscat) April 17, 2023

Fins a 12 dotacions dels, una de les quals àeria, s'han activat aquest dilluns a la tarda aper combatre un incendi forestal que s'ha declarat a la. L'avís l'han rebut a les dues de la tarda, mentre que a les vuit del vespre ja s'ha donat per extingit.Mentre aquest s'estava produint, n'hi havia un altre de proper, que afectava canyes. Tots dos, però, han estat cremant en baixa intensitat, i no hi havia vent. Aquestes condicions han afavorit que l'incendi hagi quedat estabilitzat, segons han informat els Bombers, i posteriorment extingit.