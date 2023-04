La Setmana Medieval de Montblanc renova la representació de la llegenda de Sant Jordi

Sant Jordi "Draaksteken", la festa convidada

Lacomptarà enguany amb una representació de laactualitzada, amb nou guió, nova trama, música i projecció de mapping. El primer passi de l'espectacle es farà dissabte 22 d'abril a les nou de la nit i totes les entrades ja estan exhaurides. La Setmana Medieval se celebrarà del 21 d'abril a l'1 de maig a(Conca de Barberà), enguany allargant-se un dia coincidint amb el pont del Dia del Treballador. Com a novetat, enguany també s'ha repensat l'entrega de la rosa que es trasllada al(El Foradot) el 23 d'abril a les sis de la tarda, i que permetrà que un miler de persones puguin seguir l'acte.El president de la Setmana Medieval de Montblanc,, ha destacat que estan "molt il·lusionats" amb la nova llegenda. Lluci Martínez, qui encarna la reina aquest 2023, ha assegurat que el text presenta una reina "més forta, més decidida".La programació d'actes s'obrirà el pròxim divendres amb el pregó a càrrec de la companyia montblanquina. En aquest acte es donarà a conèixer el nou vestit de la reina que ha estat confeccionat pel departament de vestuari de l'associació.Els organitzadors de la festa també han subratllat que enguany s'han duplicat els espectacles familiars. D'altra banda, es manté ela la plaça de Santa Maria, i la mostra d'oficis i el mercat medieval a la plaça Major i als carrers del voltant, a més a més, de l'escola cavalleresca i del campament de poble.Durant el dissabte 22 d'abril, també hi haurà la recepció oficial als representants de la festa de Sant Jordi "Draaksteken", que se celebra a la ciutat de Beesel. Aquest municipi dels Països Baixos celebra, cada set anys, una festa dedicada a la llegenda de Sant Jordi, semblant a la Setmana Medieval de Montblanc, i és per això que enguany se'ls ha volgut convidar, de la mateixa manera que una representació de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi visitarà a l'agost la festa holandesa.