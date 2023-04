Els treballadors d'IQOXE encaren la segona jornada de vaga

Denúncia presentada

Els treballadors d'encaren aquest divendres la segona jornada deper exigir la readmissió del president del comitè d'empresa,. Segons, des de les sis del matí només han accedit vuit treballadors a les instal·lacions de. Fonts del sindicat han assegurat a l'ACN que són "les necessàries per garantir la seguretat" de les dues plantes.L'empresa ha emès un comunicat xifrant el seguiment de l'aturada en, si bé la companyia no informa dels serveis mínims. A més, la companyia ha denunciat "" per part dels sindicalistes amb una l'accés del recinte. Unes acusacions que han desmentit des de CCOO insistint que cap treballador s'ha presentat al seu lloc de feina.IQOXE ha insistit que el piquet està format "fonamentalment per persones alienes a la plantilla" de la companyia i que per tal "d'evitar el conflicte" va enviar instruccions als treballadors per quedar-se a casa durant la jornada.D'altra banda, dimecres passat, Pizarro ja va presentar la denúncia al jutjat social pel seu acomiadament ja que considera que es tracta de "persecució sindical". L'acomiadament es va produir després de la baralla del president del comitè d'empresa amb un membre de l'. L'11 de maig hi ha prevista la conciliació administrativa, un pas previ per entrar la demanda.Des de l'explosió d'IQOXE el gener de 2020 quan van morir dos treballadors i un veí de Torreforta, CCOO ha presentat fins a 21 denúncies a Inspecció de Treball, vint de les quals han estat admeses.