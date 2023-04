​La URV contractarà 75 nous professors a jornada completa per reduir la temporalitat de la plantilla

La(URV) incorporaràels pròxims tres anys, amb convocatòries de. D'una banda, es vol "reduir la temporalitat de la plantilla" i de l'altra assegurar el relleu generacional del personal docent i investigador. La Generalitat finançarà les noves places amb una aportació addicional deal pla de xoc per reduir la precarietat a les universitats catalanes. La URV rebrà un 9,09% d'aquests recursos, és a dir, 908.524 euros per a la contractació de personal docent i investigador (PDI) enguany i 4,54 milions els dos anys pròxims. Per a la contractació de PAS, l'assignació a la URV és de 454.262 milions d'euros aquest 2023.En el cas de la URV,, la majoria amb contractes de 5 hores setmanals de mitjana fent contribucions en temes especialistes. Noranta persones han comunicat que disposen d'alguna mena d'acreditació per accedir a la carrera acadèmica, i s'estima que un terç tindria interès a accedir-hi. Ara tindran l'oportunitat de concursar a les noves places.(era de 48 anys l'any 2008) i la de personal d'administració i serveis és de 48,3 anys (era de 37,8 anys l'any 2008).El consell de govern de la universitat va aprovar un model de disseny i gestió de la plantilla per aconseguir que el 80% de l'encàrrec docent sigui cobert per personal permanent, a excepció dels àmbits singulars. El pla de xoc de la Generalitat es dota amb 60 milions d'euros en tres anys per a contractar professorat i 5 milions d'euros més per contractar figures de personal tècnic enguany.