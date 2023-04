​El Govern crearà un grup interdepartamental en descarbonització de la indústria, la mobilitat i l'impuls de l'hidrogen

Elsignarà un acord les pròximes setmanes que contempla la creació d'un grup de coordinació interdepartamental en descarbonització de la indústria i la mobilitat, i impuls de l'hidrogen, amb representació de tots els departaments. Ho ha anunciat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea,, durant una visita amb el cos consular de Barcelona alper presentar-los-hi la. En aquest marc, també s'inclourà elque s'ha de desenvolupar al voltant del complex petroquímic de Tarragona. Serret ha assegurat que d'aquesta manera es vol "falcar l'aposta estratègica" per l'hidrogen verd.La consellera ha insistit que es vol acompanyar "més i millor" la iniciativa de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Serret ha indicat que és una "oportunitat" per avançar cap a la transició energètica.La consellera ha apuntat que reunions com la d'aquest divendres amb el cos consular serveixen per "detectar línies de complicitats" i "d'inversions comunes". "Hem de tenir sempre la visió global en la recerca de solucions", ha dit Serret referint-se a la transició energètica i ha recordat que el "marc prioritari" del Govern a l'hora de desenvolupar-les és Europa i la Mediterrània.