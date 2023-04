S'inaugura El Soterrani: «Que Tarragona tingués tan sols dues llibreries ja era una mancança»

Aquest dissabte ha obert definitivament la llibreria El Soterrani , al número 50 del. Es tracta de la quarta llibreria generalista de proximitat de la ciutat i la segona que obre des del darrer. Elisabeth, Dolors i Andreu van marxar de La Capona -al carrer Gasòmetre- quan el negoci va canviar de propietat i els seus anteriors caps es van jubilar . Ara enceten el seu propi projecte que tindrà la posada de llarg d'aquí a una setmana, per Sant Jordi, si bé aquest dissabte hi ha hagut força moviment de possibles clients encuriosits per la inauguració d'aquest nou comerç.Ells mateixos apunten que amb dues llibreries generalistes a tota la ciutat hi havia "una mancança" i creuen que es pot generar un "pol" d'atracció per fomentar el "comerç local". Pel que fa a la seva selecció de títols, volen "ser forts en molta literatura per a totes les edats, centrant-nos en gènere:". Per ara, la rebuda asseguren que ha estat positiva, també pel que fa a la seva forma d'organitzar-se, en una- Elisabeth: Una mica de les dues coses, al final quan treballes per a llibreries d'altres sempre penses com ho faries tu. I, a banda, sí que ho havíem xerrat, de quines activitats faríem, de quins llibres agafaríem, crec que és una barreja dos factors que s'han alineat.- Dolors: La situació del moment ens hi ha portat, però alhora sempre penses com tiraries endavant el teu projecte i quines parts més teves hi posaries. El fet que els nostres caps es jubilessin t'hi acaba portant.- Andreu: Nosaltres crèiem que hi ha espai per obrir diferents projectes a la ciutat. Que Tarragona tingués tan sols dues llibreries ja era una mancança dels últims temps. Volem que a Tarragona hi hagi diferents llibreries i que es creï un pol que fomenti que més gent hi vingui i es retroalimenti amb el comerç local. A banda, nosaltres volem ser forts en molta literatura per a totes les edats, centrant-nos en gènere: novel·la negra, ciència ficció, fantasia... El tema de l'assaig, una secció àmplia molt ben escollida que estigui al dia de les inquietuds polítiques del moment.- Elisabeth: Per nosaltres era el més lògic, honest, la manera formal en la que ens podíem sentir més còmodes. Volem que les decisions siguin horitzontals, repartir-nos la feina d'una manera diferent... L'opció que ens quadrava més, per maneres de ser i trajectòries, era una cooperativa. I aprofitant que CoopCamp ens posava totes les facilitats en temes burocràtics, doncs tirem endavant. Al marge que La Capona és la cooperativa de Combinats, són dos coses prou diferents: nosaltres som una cooperativa de treball i ells ho plantegen com una cooperativa de consum.- Andreu: La cooperativa de treball és la nostra organització, no implica una cooperativa de consum en cap cas. Aquest camí no el plantegem ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini.- Eli: La idea és complementar el que es fa a la ciutat. Les presentacions de novetats ja s'estan fent, per tant, volem donar-li un petit gir i el fet que sigui una sala independent, amb un espai que no calgui que la llibreria s'hagi d'aturar, farà que s'hi puguin fer formats d'actes més petits. La nostra idea és fer grups de lectura, cicles d'activitats que no siguin coses puntuals sinó que vagin al voltant d'un tema o una data. Molta diversitat, diversos formats. També presentacions, evidentment, però fer-li un petit gir per complementar el que ja s'està fent. A l'Adserà ja fa molt temps que ho fan, hem vingut a complementar i a enfortir l'espai.- Dolors: De moment, molt bona. Familiars, amics, estan molt contents i emocionats. Quan vas pel carrer, trobes gent que ja t'ha vist treballant de llibretera i et diuen que ja vindran a treure el cap. Gent del sector del llibre ens ha donat consells, com l'Adserà. Amb L'Hamaca, com a llibreries noves, estem compartint el moment a l'hora de fer aquest salt i iniciar l'activitat.- Andreu: I quan hem anat a fora de Tarragona a veure com fan les altres coses en altres llocs la rebuda sempre ha estat molt bona. La gent ens ha posat moltíssimes facilitats i això és d'agrair. Crec que és un sector en el que ens sentim molt ben rebuts.- Eli: Sortir a la Rambla. Aquest any serà molt estrany per a nosaltres, perquè no hem tingut temps de preparar presentacions ni signatures de llibres. Serà que ens vegin, que sapiguen que també tenim obert aquí, que tenim parada, i que ens coneguin. Perquè farà una setmana que estarem oberts.- Dolors: Havent preparat 15 Sant Jordis, sempre amb la pressió que et jugues part de l'any amb un sol dia, té molta preparació, aquest any intentarem passar-nos-ho bé. Esperem que faci bon dia, que hi hagi gent pel carrer, que no sigui com l'any passat, que el clima va ser horrorós.