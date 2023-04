Detenen a Tarragona un home que robava vehicles de concessionaris andalusos simulant que els volia comprar

Laespanyola ha detingut aun lladre especialitzat a. L'home es guanyava la confiança dels comercials i els feia creure que volia provar els cotxes abans de comprar-los. En un d'aquests robatoris a(Andalusia) va simular que volia comprar un vehicle de segona mà i una treballadora del concessionari el va acompanyar per provar-lo a la via pública. Llavors, l'arrestat la va agredir per fer-la sortir del cotxe i va fugir a gran velocitat. Amb el vehicle va viatjar fins a. Els agents el van trobar i detenir a l'. Se'l relaciona amb altres robatoris a Jerez de la Frontera ia principis d'any.Els agents de la Policia Nacional sabien que el vehicle robat havia viatjat fins a Catalunya i amb les dades del cotxe i de l'individu el van localitzar a la capital tarragonina. També van trobar de seguida el vehicle sostret que estava aparcat a la mateixa avinguda.Els investigadors han conclòs que l'arrestat està relacionat amb altres robatoris de les mateixes característiques es van produir en altres concessionaris d'aquesta zona d'Andalusia. En aquests robatoris no havia agredit cap dels treballadors, però s'havia endut diversos vehicles. Tots els cotxes han estat recuperats i es tornaran als seus propietaris.El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tarragona, que ha traslladat el cas al jutjat d'instrucció número 2 de Jerez de la Frontera.