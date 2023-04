Es declara de matinada un incendi en una planta de compostatge de Botarell

Elsestan treballant en un incendi a una planta de compostatge de. L'avís s'ha rebut a les 4 de la matinada d'aquest divendres i hi hatreballant a la zona per controlar-lo. Segons fonts dels serveis d'emergència, el foc afecta unacompactada al pati exterior de la instal·lació.Les tasques se centren en protegir els edificis que integren l'equipament, dividir el material en petites piles i separar les parts que no estan enceses per evitar que les flames es propaguin. Es calcula que hi ha prop dede restes afectades per aquest incendi. Cap persona ha resultat ferida.