Descarten finalment instal·lar una pèrgola a la plaça Corsini de Tarragona

El, reunit dijous a la tarda, ha aprovat per unanimitat desestimar de forma definitiva el projecte "Umbracle", proposta guanyadora del concurs d'idees perpresentada pel despatx d'arquitectura SEA Arquitectos SLP.Un cop el despatx d'Arquitectura va incorporar al projecte executiu les diferents modificacions sol·licitades pels departaments tècnics de l'Ajuntament, es desprèn que el cost ascendeix a, molt per sobre dels 90.000 euros plantejats inicialment. També, que la pèrgolaque obligaria a la retirada de concessió administrativa d'alguns marxants, amb la corresponent indemnització. Alhora, que la proposta de vegetació plantejada continua generant dubtes als tècnics municipals, en relació amb el seu manteniment i a la seva superfície de plantació.Finalment, l'empresa mixta no disposa de cap informe favorable de Bombers de la Generalitat i no queda justificat un clar accés a la plaça i al mateix Mercat Central per part dels vehicles d'emergència, mentre que els departaments de Parcs i Jardins, Arquitectura i Enginyeria Civil de l'Ajuntament, van informar-ne desfavorablement.Per tot això, el Consell d'Administració de l'empresa de Mercats ha considerat la no conveniència tècnica i financera del projecte, pel que ha aprovat la seva desestimació.El president de l'empresa de Mercats,, ha destacat: "Tenint en compte les modificacions quant a emplaçament, alçada i dimensions del projecte inicial, com a conseqüència dels informes tècnics elaborats per tots els departaments competents, el consell d'administració de Mercats de Tarragona ha pres la decisió més lògica atès que, entre altres motius, el projecte definitiu no responia a les necessitats de la plaça i dels veïns i veïnes".