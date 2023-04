El Parlament aprova la Proposta de Resolució de la CUP per accelerar el traspàs de l'Hospital Pius de Valls

Elha aprovat aquest dijous lapresentada per lael passat mes de novembre. La comissió de salut del Parlament ha donat el seu vistiplau aEl document s’ha aprovat amb la incorporació de les esmenes de Junts i Esquerra. Durant la seva intervenció, la diputada tarragonina de la CUPha recordat que “no té cap sentit mantenir el Pius com un hospital municipal, quan s'ha demostrat que això acaba repercutint negativament en les professionals, les usuàries i en el manteniment de les instal·lacions i equipaments. Per això és una bona notícia que la proposta de resolució s'aprovi amb tant de suport.”La Proposta aprovada forma part d’una estratègia a doble nivell que va impulsar la CUP a finals del 2022. Aquesta estratègia va comportar la presentació d’una moció al plenari municipal amb uns acords similars, la qual va ser aprovada per unanimitat pel consistori vallenc. Tant el grup parlamentari de la CUP com l’assemblea de la CUP de Valls celebren l’aprovació de la proposta, avisen que en faran seguiment i esperen que els acords s’executin amb la celeritat que requereix la situació.Així mateix, la formació anticapitalista recorda que el traspàs del Pius és una reivindicació històrica vallenca, que s’inicia durant el mandat 2011-2015, quan la CUP posa per primera vegada sobre la taula que l’única solució era que Pius Hospital deixés de ser un hospital de titularitat municipal i s’integrés a la Generalitat. No obstant, tot i que CiU i Esquerra es van comprometre a fer un debat de ciutat sobre el futur de la gestió del Pius, aquest no es va arribar a produir mai. Tal i com va dir el regidor de la CUP de Vallsdurant el debat de la moció el passat novembre, “ja hem perdut massa el temps. És hora de passar a l’acció i no endarrerir encara més aquest procés. Tant el conjunt del personal sanitari com la ciutadania de l’Alt Camp i la Conca tenen dret a exercir la seva feina i ser ateses en les millors condicions possibles”.