Cossetània presenta més d'una vintena de novetats literàries per a un Sant Jordi amb bones perspectives

Cossetània, Angle, Quòrum i Lectio treuen de cara a Sant Jordi més d'una vintena de novetats literàries. Foto: Josep M. Llauradó

Més d'una vintena de novetats literàries des'han presentat aquest dimecres al migdia al Teatre Magatzem. El, que integra aquests diferents segells, ha volgut posar èmfasi un any més en la seva aposta per les obres fetes des deli les. Cossetània, que va celebrar l'any passat el seu 25è aniversari, afronta aquest Sant Jordi amb bones perspectives i repetint alguns autors, a través d'assajos, novel·les, receptaris i llibres d'excursionisme.Destaca, de, un cuiner d'estrella Michelin que detalla fins a 72 receptes de cuina tradicional catalana que és "assumible" de fer a casa. Algunes de les receptes, tal com ha explicat aquest migdia a Tarragona, formen part de la carta del seu restaurant Les Moles d'Ulldecona, mentre que d'altres són receptes senzilles aptes per a tots els públics. Encara de les Terres de l'Ebre, també destaca Clàudia Pallisé, que debuta com a novel·lista amb. Una obra ja premiada a Ascó i que descriu com una "història d'històries". I a banda de la reedició dei la novel·la de Francesca Aliern, natural de Xerta,, una altra representant ebrenca s'ha presentat aquest dimecres amb. És Montse Boldú, de Tortosa, que ha escrit un llibre sobre un home que es mostra confident amb el seu company d'hospital i a qui li explica els seus records sobre la guerra civil espanyola.Les novetats dels diferents segells editorials passen també pel Camp de Tarragona, començant per Reus. Marta Magrinyà presenta, una novel·la que viatja a la capital del Baix Camp durant el segle XIX. Una història "d'aventures i de passions" que es troba en ple context d'auge industrial, quan es va inaugurar la diligència l'any 1815 entre Reus i Barcelona.(Joan Anton Català),(Mònica Batet),(Manel Castromil) o Desescalades (Joan Rendé) són altres propostes que esperen tenir èxit per Sant Jordi.Per la seva banda,, de Roser Vidal, és una altra de les apostes del segell. El llibre explica diferents trames detectivesques al Camp de Tarragona, que parteixen de la troballa d'uns ossos en una rectoria en obres. També té part d'intriga la trama d', d'Anselm Aguadé, que relata una història fictícia en què dos germans topen amb un miracle i com això deriva en aprofitaments econòmics, en una comparança amb Lourdes i Fàtima.Enric Company,, Enric Pujol, amb, i Quico Domènech, amb, són tres periodistes també que participen d'aquest reguitzell de novetats. Els dos darrers són només dos exemples de la recuperació de la memòria local que fa Cossetània, un element que comparteixen amb(Josep Bultó),(Rafael Castells), o(Andrés Villa). En aquest darrer cas, l'autor explora amb documentació històrica com va ser un estiu en temps de guerra, l'any 1938, a Valldeperes, un llogaret a tocar de Sant Magí de la Brufaganya. També formen part d'aquest univers literari(Isidre Pastor i Núria Armentano), Una vida per la música (Enric Tricaz), Operació Tecla (Joan Carles Blanch),(comunitat de regants del Baix Gaià), entre d'altres.Tot plegat, sense oblidar la línia infantil, amb quatre títols nous de Roger Roig i Hugo Prades: