Ciutadans recorre al número 11 de la llista de 2019​ Víctor Noguera per acompanyar Lorena de la Fuente a les eleccions

Un partit desmembrat

ha anunciat queserà el número dos de la candidatura que encapçalaa lesdel proper mes de maig. Ha estat la mateixa Lorena de la Fuente, acompanyada pel president del partit al Parlament de Catalunya,, i el diputat, que ha fet pública la decisió de presentar Noguera com “un company molt fidel, que”.Víctor Noguera, advocat de professió, exerceix el Dret des de fa quinze anys. Ésdel grup municipal i ha treballat durant aquests darrers anys molt estretament en la política municipal al costat de Lorena de la Fuente. “És una persona amb una gran capacitat de treball, que juntament amb mi està treballant molt seriosament pels problemes que preocupen els ciutadans”, ha assenyalat.Durant la presentació, Lorena de la Fuente ha destacat la fermesa amb la què el partit s'ha mostrat en el contracte de les escombraries, “pensant única i exclusivament en els ciutadans, per sobre d'interessos partidistes d'altres partits polítics”, en al·lusió a la posició exposada pel PSC. També ha denunciat el “fracàs que ha suposat l'alarma pels missatges de mòbil amb què s'havia d'alertar dimecres la població d'un possible incident químic. El fet que rebin el missatge quatre de cada deu persones de les quals havia previst suposa un fracàs, perquè en aquesta matèria d'alertes és obligat que el rebin deu de cada deu persones. La seguretat ens preocupa i no pot dependre del funcionament d’una aplicació”, ha dit De la Fuente.Després de l'agraïment de Víctor Noguera a la confiança rebuda, el president de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha dit que “Víctor és una persona molt preparada que fa un magnífic tàndem amb Lorena de la Fuente, una excel·lent futura alcaldessa per Tarragona, amb les idees molt clares i fermes a la defensa dels ciutadans de Tarragona”.Posteriorment, Carles Carrizosa, Matías Alonso, Lorena de la Fuente i Víctor Noguera s'han reunit amb representants de la Plataforma de Mercaderies, rebent d'aquests totes les seves reivindicacions, que han rebut el suport de Ciutadans, perquè, a més, moltes ja les havíem plantejat nosaltres al Parlament des del 2012.Més enllà de la crisi política de Ciutadans en l'àmbit estatal i també català, Ciutadans arriba al 28 de maig amb unes perspectives no gaire esperançadores. Havent obtingut, amb Rubén Viñuales, 4 regidors tant al 2015 com al 2019, Ciutadans va anar perdent membres a mesura que avançava el mandat. El primer a marxar va ser el mateix Viñuales, que serà ara el candidat del PSC. Més tard, Sonia Orts i Javier Calderón van abandonar el grup municipal però van mantenir el lloc al ple, a diferència de Viñuales. Sobre Sonia Orts, a més, recentment s'ha sabut que ocuparia el número 8 de la llista dels socialistes. I a banda d'aquestes tres fugues, també van patir la pèrdua de Francisco Javier Domínguez, que va marxar segons ell per motius professionals. D'aquesta manera, cap de les quatre persones escollides ara fa quatre anys són avui regidors de Ciutadans i és Lorena de la Fuente, que va substituir Rubén Viñuales, qui lidera ara aquest espai polític. Es dona la circumstància que en el mandat anterior també van marxar dos regidors del grup municipal.