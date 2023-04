Glòria Miquel serà la primera candidata de la CUP a Vila-seca

Laes presentarà per primera vegada a la història a les eleccions municipals del proper 28 de maig sota el lema “” amb una llista formada per "activistes i persones del poble lluitadores per una societat ecologista, feminista, independentista i per un model econòmic al servei de les veïnes, sense complexos". Glòria Miquel en serà la cap de llista."Durant el passat mandat un conjunt de veïnes i veïns del municipi han observat com l’oposició d’esquerres del municipi, lluny de confrontar obertament i contundent el caciquisme local, mirant de revertir l’ús patrimonial que aquest porta fent de la institució de fa anys, ha optat per falcar la seva governabilitat a canvi de petites concessions que no suposen una millora substancial de la vida de les veïnes", destaquen en un comunicat.Davant d’aquest panorama, i "veient la manca d’una oposició combativa que planti cara a la oligarquia local", han decidit donar el pas endavant de presentar una llista a les eleccions municipals del 28 de maig sota el paraigües de la Candidatura d’Unitat Popular amb l’objectiu que "la institució sigui un altaveu de les lluites socials i poder denunciar, sense complexos, el que ja porten temps denunciant des de fora, des de l’activisme de base".El grup de persones que conforma l’equip de la CUP Vila-seca porta temps participant en lluites diverses incloent: la reivindicació d’unai l’eliminació de les concessions de serveis públics a institucions privades (la Xarxa Santa Tecla, en el cas de Vila-seca); la, denunciant la "manca de polítiques d’igualtat ambicioses", i com "els responsables polítics municipals es posen de perfil davant els abusos dels poderosos"; o la defensa del territori, denunciant "macroprojectes que atempten contra la salut pública, insisteixen en un model basat en la precarietat laboral, impacten negativament en els ecosistemes i tensionen encara més els escassos recursos habitacionals i hídrics".Els primers llocs de la llista estan formats per persones molt lligades al teixit associatiu del poble, però, sobretot, als moviments socials i les lluites populars, com la, l’assemblea feminista, l’assemblea jove o el. En cinquena posició:; en quart lloc: Victor Pujades; en tercer lloc: Eloi Redón; en segon lloc,; i encapçala el projecte:"El pas endavant de presentar-nos a les eleccions és una continuació de la seva trajectòria activista, amb la voluntat de poder entrar a la institució sense deixar de tenir els peus al carrer", destaquen. Defensen que no han "vingut a jugar al joc de les elits locals", volen "acabar amb la seva partida". Venen "a lluitar, sense complexos, sense mitges tintes, sense estar condicionades per pactes anteriors, sense estar lligades a res més que la voluntat popular".Els seus punts principals són "voler una vila que posi les veïnes al centre, una vila feminista, ecologista i independentista, sense complexos". Defensen que són "l'única alternativa que representa la unitat popular" i volen "portar la veu dels sense veu a les institucions". Per explicar el programa i el seu projecte per a Vila-seca, realitzaran diverses xerrades i debats sobre diferents temàtiques necessàries per al poble durant les properes setmanes, juntament amb actes al carrer.