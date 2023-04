​Neix l'Associació de Dones Africanes de Tarragona per fomentar la seva inclusió a la ciutat

Una cinquantena de dones provinents de diferents països d's'han unit per crear l'. L'objectiu és fomentar la seva inclusió a la ciutat, així com al conjunt de l'estat espanyol. A més, volen lluitar contra la mutilació genital femenina i la violència de gènere, entre altres.Una batalla compartida pel, existent al municipi des de fa més d'una dècada, amb qui no descarten unir esforços en un futur pròxim. Lade Tarragona ha apadrinat l'entitat perquè hi mantenen una relació estreta des de fa anys, ja que. La presentació de col·lectiu s'ha fet aquest dijous a les instal·lacions de la confraria.La presidenta de l'Associació de Dones Africanes de Tarragona, Marian Thioube, ha explicat que la formació serà una de les primeres accions que desenvoluparan. "Moltes no saben parlar ni el català ni el castellà i d'altres ni llegir ni escriure", ha subratllat Thioube, qui ha afegit que aquesta mancança els dificulta accedir al mercat laboral i gestionar tràmits burocràtics.A banda de les accions internes, han organitzat un sopar popular aquest divendres a les vuit del vespre a la pèrgola del Serrallo. L'objectiu de la trobada és apropar la cultura africana als veïns de Tarragona i, sobretot, el paper que hi juga la dona.De fet, la voluntat d'aquesta cinquantena de dones és lluitar contra diverses de les injustícies que encara pateixen en els seus països d'origen. Entre elles la mutilació genital femenina. "És molt important que tots i totes juntes lluitem contra aquesta causa, no humana, que no hauria d'existir", ha manifestat una de les representants del Grup Indivisibles, Sita Gama.Per la seva banda, el president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz, ha aplaudit el naixement de la nova entitat i ha assegurat que la inclusió de les dones africanes en la societat catalana era una "assignatura pendent".