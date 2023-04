​L'Ajuntament de Montblanc enderrocarà Cal Masalles, un edifici del segle XVIII, per alliberar un tram de muralla

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament deha aprovat el projecte d'enderroc deper tal d'alliberar un tram de muralla al costat de les torres de Sant Francesc, reconstruïdes el 2021. Es tracta d'unque va tenir la funció d'hostal.Després d'estar, va ser utilitzada com a casa particular i caserna dels bombers. Fonts de l'Ajuntament han assegurat a l'ACN que encara no hi ha un termini previst per executar l'enderroc. El pressupost és de 27.279,57 euros.