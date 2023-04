Presenten al·legacions contra l'ordenança d'habitatges turístics a Vandellòs i Hospitalet de l'Infant

L'(AAT) de laha presentat al·legacions a l'ordenança municipal que regula els habitatges d'ús turístic de. L'ordenança es va publicar al(BOPT) el 9 de febrer. L'associació ja va interposar una demanda contra l'Ajuntament deal Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i, actualment, prepara al·legacions contra l'ordenança municipal de. "El nostre sector ja està regulat, qui marca la normativa és la Generalitat amb el decret 75/2020; alguns ajuntaments volen regular el que no els hi pertoca", ha afirmat el seu presidenten un comunicat.Calvet ha explicat que hi ha diversos punts de l'ordenança reguladora dels(HUTS) de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant que "no respecten les excepcions normatives que venen imposades pel Decret 75/2020 i que són d'obligat compliment". En concret, ha destacat la divisió en zones i els percentatges de limitació, tant a Vandellòs com a les diferents àrees d'Hospitalet, les quals, sosté, "no apareixen justificades ni suportades per criteris clars i objectius, resultant arbitraris, ja que els marges van des del 5% d'HUTS en certes zones fins al 40% respecte al parc total en d'altres".A més, segons Calvet, la nova normativa també "trenca amb la idea de comunicació prèvia" tal com es regula a la normativa superior. "De forma incoherent i poc clara afegeix controls previs a l'inici de l'activitat, supervisa autoritzacions que no estan a la normativa i duplica tràmits en administracions diferents que ataquen a l'activitat econòmica", ha asseverat.Alhora, des de l'entitat es qüestiona el sistema d'obligacions que l'ordenança imposa als titulars i gestors dels apartaments: "Amb una vigilància desmesurada, un control a vegades incompatible amb la protecció constitucional de domicili i l'assumpció més pròpia de cossos policials que de subjectes particulars". També posen en dubte el sistema de regulació d'infraccions i sancions."Les noves ordenances de municipis com Roda de Berà, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant o Salou que s'han tramitat o estan en fase de fer-ho, no ordenen la pràctica del sector, sinó que impedeixen aspectes de manera injustificada i, a més, ho fan sense rigor tècnic i contravenint la normativa general", ha tancat Calvet.