​Tarragona acollirà del 17 al 21 d'abril el cicle de cinema dels premis Lux

Aquest és el segon any consecutiu queacull les projeccions de les pel·lícules finalistes a obtenir el premi del públic del certamen de. El cicle de cinema arrencarà el, amb El triángulo de la tristeza (Suècia, 2022), una comèdia satírica d'humor negre al voltant de la discriminació per raó de sexe i raça, estrenada ali guardonada amb la. Està escrita i dirigida peri protagonitzada perDimarts, excepcionalment a les cinc de la tarda, es projectarà Close, una pel·lícula dramàtica, coproducció belga-neerlandesa-francesa sobre la descoberta de la sexualitat LGTBIQ i l'assetjament escolar dirigida per, amb guió de Dhont i. El repartiment compta amb. Ha guanyat el Gran Premi del Jurat a la secció oficial del Festival de Canes 2022, amb nominació a la Palma d'Or i a la Queer Palm.L'endemà tindrà lloc el film Burning Days (Turquía 2022), una pel·lícula de cooproducció turca-francesa-alemanya, un retrat del populisme, de la homofòbia i la intolerància a Turquia. Escrita i dirigida perDijous es podrà veure(Portugal, 2022). És una comèdia romàntica musical al voltant de la lluita contra el canvi climàtic, dirigida peri protagonitzada per Mauro Costa.Finalment, seràla pel·lícula que divendres a les set del vespre tancarà el cicle de cinema. Alcarràs és una pel·lícula d'autor dramàtica de coproducció internacional dirigida peral voltant del progrés de la industrialització front a l'agricultura i de la desaparició progressiva de l'estil de vida rural.La projecció de totes les pel·lícules es farà en VOSE i es podran veure als Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya gratuïtament, carrer Major 14. Excepte dimarts, les sessions començaran a les set del vespre. Accés limitat a l'aforament de l'espai.