La Rambla Nova acull aquest cap de setmana la segona jornada de mobilitat sostenible

Cotxes clàssics i dinamització musical

La Rambla Nova de Tarragona acollirà aquest cap de setmana la 2a edició de la jornada de promoció de mobilitat sostenible "", que comptarà amb una exposició deque aproparan a la ciutadania les últimes tendències en. A més, els diferents expositors posaran a disposició de la ciutadania vehicles de prova per tal que usuaris i visitants puguin realitzar un test per un circuit urbà i puguin conèixer en primera persona aquest tipus de conducció.L'horari de les jornades serà divendres 14 d'abril de 5 de la tarda a 9 del vespre i dissabte 15 d'abril de 10 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'espai expositiu de vehicles estarà ubicat al tram de la Rambla Nova entre l'i elLa presentació de les jornades ha tingut lloc al Mercat Central de Tarragona i ha comptat amb la participació del Conseller de Comerç, Fires, Mercats i Consum, i president de Mercats de Tarragona, Dídac Nadal; el secretari general d'ASTAVE, Emilio J. Beltrán; el propietari de NIMA Grup d'Automoció, Fèlix Nicolàs; el gerent de Motor 23, Pere Parreño; el director comercial del Grup Jobacar, Xavi Garzon; i el cap de nous projectes del Grup Oliva Motor, Marc Oliva.El president de l'empresa de Mercats i conseller de Comerç, Dídac Nadal, ha subratllat que "per segon any, des de la conselleria de Comerç, amb la col·laboració dels Mercats de Tarragona i en coordinació amb ASTAVE, hem volgut apostar per donar visibilitat al sector del vehicle elèctric. Tarragona ha d'exercir el lideratge en aquest sector, clau en la mobilitat sostenible no només d'un futur pròxim sinó del present. No obstant això, el lideratge només serà possible si s'impliquen tots els departaments de l'Ajuntament i creuen realment en el potencial d'aquest sector".Per la seva banda, el secretari general d'ASTAVE,, ha destacat les bones perspectives del vehicle elèctric actualment i ha agraït "la implicació de la Conselleria de Comerç i dels Mercats de Tarragona per fer possible una nova edició de les jornades. Confiem que siguin de nou un èxit i moltes persones passin per la Rambla Nova aquest cap de setmana".D'altra banda, una mostra de 30 cotxes clàssics del Club de Vehicles Antics de Cambrils omplirà també dissabte de 10 del matí a 6 de la tarda el tram de la Rambla entre el carrer Unió i el carrer Adrià. A més, "Tarragona sobre rodes" comptarà amb la dinamització musical de l', que actuaran conjuntament a la Rambla i el seu entorn el divendres a dos quarts de set del vesore i el dissabte a les 12 del migdia.