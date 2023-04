L'alcalde Pau Ricomà dona el tret d'inici a la campanya amb un nou web

Aquest dimecres al matí l’alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció,, ha presentat la web de la candidatura per encarar lesLa pàgina web està encapçalada per una carta on Ricomà explica als visitants la seva experiència de ser l’alcalde dei del futur que vol per la ciutat: “Hem de continuar el rumb de la cohesió social i la sostenibilitat. Aquesta és la Tarragona que volem per les pròximes dècades: líder, resilient i equitativa”.Ricomà ha explicat que “aquesta web és un exercici de màxima transparència, on s’anunciaran les accions que es portin a terme des de la candidatura, es podran conèixer les persones que formen part de la llista electoral i on també hi haurà diferents recursos com vídeos, articles d’opinió i notícies d’actualitat”.L’alcalde ha expressat que hi ha un apartat que conté “un mapa d’accions dinàmic, innovador i transparent que s’han fet al carrer durant el mandat i en són més de 370”. Ricomà ha exposat que els visitants a la web “podran interactuar amb aquest mapa de feina feta, podran consultar les intervencions i inversions fetes a cada punt que hi apareix. Els punts apareixen en tres colors diferents que signifiquen accions finalitzades (verd), s’estan executant (groc) i es troben en procés administratiu (blau)”.Ricomà també ha destacat “la importància d’un apartat de suggeriments a través del qual la ciutadania pot aportar idees que poden formar part del programa electoral, el qual està molt avançat però està obert a noves propostes perquè volem fomentar la participació, tal com hem fet durant aquest mandat”. Amb aquesta bústia, ERC obre un espai perquè la ciutadania digui la seva i “es pugui arrodonir el programa per continuar impulsant el canvi a Tarragona”.Ricomà ha deixat clar que “els pròxims anys seran decisius perquè Tarragona continuï avançant. El pròxim mandat serà el de la transformació de la ciutat en molts aspectes, amb grans inversions i execucions de molts projectes i la generació de molts llocs de treball”.El republicà ha clos dient que “nosaltres treballem per tenir una ciutat cohesionada, sostenible, que ningú s’hi senti aliè i reforçant el sentiment de pertinença i autoestima, uns valors que creiem que s’estan recuperant de manera molt clara”.