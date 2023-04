Una ruta gastronòmica omplirà 19 restaurants de Vila-seca cada dijous

ha presentat aquest dimecres una ruta de degustació gourmet que donarà el tret de sortida el proper dijous 20 d’abril.es presenta com unesque, organitzades per l, el Patronat Municipal de Turisme i l’Ajuntament de Vila-seca, comptaran amb la participació d’un total dede Vila-seca i la Pineda.Les degustacions i maridatges se serviran(a partir del 20 d’abril) i tindran un cost de. Es preveu que siguin unes jornades de continuïtat al llarg de l’any, tot i que faran un petit parèntesi a l’estiu per atendre les demandes de la temporada alta.Els clients que vulguin participar del Dgusta Vila-seca podran obtenir un “passaport” en el qual s’hi aniran acumulant els segells de tots els establiments visitats per, d’aquesta manera, obtenir finalment un obsequi dequi, juntament amb el Port de Tarragona, són col·laboradors de les jornades.Els establiments participants al Dgusta Vila-seca són els següents:• Giorgio Gelato (parc de la Riera, 3)• Gastronoteca El Centru (carrer del Comte de Sicart, 2)• Raffaella Gastrobar (carrer de la Riera, 86)• Patio & Grill (avinguda de la Generalitat, 56)• Rampers (carrer de Josep Maria Folch i Torres, 4)• Restaurante Can Robles (parc de la Riera, local 1)• Umami Sushi (plaça dels Països Catalans, 2)• Can Tabares (avinguda de Ramon d’Olzina, 9)• El qué dirán (avinguda de la Verge de Montserrat, 1)• La Ofi (plaça de l’Església, 10)• Pensió Salvadó (plaça de l’Església, 18)• Bar Malavida (carrer de Ramon Llull, 9)• Obsidiana Restaurant (passeig de Pau Casals, 111)• Mix Restaurant & Lounge (carrer dels Muntanyals, 5)• Oh La La (carrer d’Enrico Caruso, 12)• Hotel Gran Palas Experience 5* (carrer de la Séquia Major, 5)• La Brasería by DP (passeig de Pau Casals, 137)• Taberna Vasca (carrer d’Amadeu Vives, 36)• La Traviata Restaurante (passeig de Pau Casals, 141)