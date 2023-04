Jutgen un home per abusar sexualment d'una dona a Amposta l'any 2021

L'ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'un delicte d'. El 10 d'abril de 2021, el processat va assistir a la festa d'aniversari de la germana de la víctima en un domicili d'Més tard, la víctima va anar a casa de l'acusat, amb dos familiars d'ell, on els homes van consumir tabac amb cocaïna i ella alcohol. Allí, l'investigat va agredir-la sexualment quan ella estava dormint. El ministeri fiscal i l'acusació particular demanen 7 anys de presó i 20.187 euros de responsabilitat civil. La defensa sol·licita l'absolució. En la seva declaració, l'acusat ha dit que les relacions sexuals van ser consentides. La víctima ha declarat a porta tancada. El judici ha quedat vist per sentència.