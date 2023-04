Els treballadors d'IQOXE fan vaga per exigir la readmissió del president del comitè

Els treballadors d'han iniciat a les sis del matí d'aquest dimecres una jornada deque s'allargarà durant 24 hores. Segons, el seguiment és de gairebé el 100% i només han accedit a les instal·lacions de Tarragona vuit persones.Els sindicalistes només han deixat entrar aquests treballadors, muntant una l'entrada de la planta. L'empresa havia decretat uns serveis mínims més elevats que des de CCOO s'han considerat "abusius". El sindicat ha convocat dues jornades de vaga aquest dimecres i el pròxim divendres 14 d'abril per reclamar la readmissió del president del comitè d'empresa,, acomiadat fa tres setmanes per una discussió amb un company d'UGT.En canvi, segons l'empresa, només onze treballadors dels 132 que conformen la plantilla han secundat la vaga, el que representa un 8,3%. IQOXE, a través d'un comunicat, ha lamentat la presència del piquet informatiu assegurant que s'ha "vulnerat de manera reiterada un dret essencial com és el del treball" ja que els sindicalistes no han deixat accedir a tots els empleats.El secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, José Manuel Martín, ha avançat que portaran a Inspecció de Treball els serveis mínims que ha establert la companyia. L'empresa havia elevat el nombre de treballadors a 48.El fins ara president del comitè s'ha mostrat "satisfet" del seguiment de la jornada de vaga i ha lamentat que el seu cas és un "atac a la llibertat sindical" i a la "democràcia". Pizarro també ha fet una crida a la societat tarragonina recordant que "la seguretat de la ciutadania comença amb la seguretat dels treballadors".Martín ha insistit que es tracta de "persecució sindical", tot i que l'empresa ha reafirmat que l'expedient obert a Pizarro i el consegüent acomiadament respon a la baralla que va protagonitzar després d'una reunió del comitè d'empresa. Des de CCOO han indicat que, en tot cas, la sanció és "desproporcionada".