Publiquen els estudis de la connexió per tramvia entre Tarragona i Reus

32 quilòmetres i 33 estacions

El(DOGC) publica avui l’i els seus recorreguts urbans del. D’aquesta manera, el Departament de Territori inicia el procés perquè administracions, entitats i particulars puguin consultar els estudis informatiu i d’impacte ambiental i presentar les propostes que considerin oportunes.El Govern està treballant en el desenvolupament d’un sistema de tramvia al Camp de Tarragona per fer créixer la quota modal del transport públic, mitjançant serveis que potenciïn la mobilitat interurbana i que també relliguin la mobilitat interna dels principals nuclis urbans. Així mateix, es connecten els pols estratègics d’activitat i es facilita la mobilitat tant de residents com de visitants.Actualment, està en redacció eli en licitació la compra dels primers set trens que hi donaran servei. Ara, se sotmet a informació pública la resta del traçat, que inclou la connexió Tarragona-Reus, l’accés a l’aeroport de Reus i les penetracions urbanes.L’àmbit a exposició pública correspon a la xarxa que uneix Reus i Tarragona, incloent les penetracions urbanes, passant per Vila-seca, i que també dona accés a l’aeroport de Reus i completa el tram sud de Cambrils. Abasta, en concret, una longitud de 34 quilòmetres i comprèn 33 estacions, de les quals 8 seran intercanviadors (1 amb l’aeroport de Reus, 2 amb les estacions d’autobusos a Reus i Tarragona, i els restants amb estacions de Rodalies de Catalunya i de llarg recorregut).A la ciutat de Reus, els serveis s’articulen mitjançant un bucle perimetral en forma de cor i a la ciutat de Tarragona mitjançant un sistema en creu amb intercanvi al centre de la ciutat a Imperial Tàrraco, als barris de ponent mitjançant un sistema de penetració urbana alternatiu al directe de l’N-340. El sistema està dissenyat perquè pugui disposar alhora d’un servei metropolità interurbà i de diversos serveis urbans, adaptats a les característiques de cada municipi.En comptar amb un traçat independent de la xarxa ferroviària en servei, pot adoptar l’ample estàndard europeu i ofereix més possibilitats a l’hora d’adquirir el material mòbil i gestionar el servei. D’altra banda, és un sistema integrat en l’entorn, que inclou trams sense catenària en els àmbits densament poblats.Atesa la complexitat i volum de la documentació, el procés d’informació pública finalitzarà excepcionalment el 14 de juliol vinent. Les persones naturals o jurídiques interessades podran consultar els estudis en el web , a la seu del Departament de Territori i als ajuntaments de Cambrils, Vila-seca, Reus, la Canonja i Tarragona.