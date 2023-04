Inspecció de Treball obre una acta d'infracció molt greu a Dow Chemical per vulnerar el dret de llibertat sindical

ha obert una acta d'infracció molt greu aper infringir la Llei orgànica de llibertat sindical. CCOO va presentar una denúncia aquest gener arran de la denegació de l'accés dels assessors dea una reunió entre la cúpula directiva i el comitè d'empresa, així com en la reunió prèvia d'aquesta, tot i que ambdós sindicats hi tenen representació."Ens haurem de personar per veure quin és el valor de la sanció, demanem que hi hagi llibertat sindical perquè sembla que els sindicats majoritaris molestem a Dow", ha afirmat, secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona. Des del sindicat valoren positivament l'informe d'Inspecció de Treball i insten l'empresa a rectificar.Al gener, l'empresa va argumentar que es tractava d'un "malentès", ja que els sindicalistes no havien presentat la documentació necessària per accedir a les dependències de la multinacional, la qual se'ls hi havia requerit prèviament. "Si hagués estat un malentès, Inspecció de Treball no els hagués sancionat amb una falta molt greu, l'empresa al·legava que no tenia constància que el company que havia d'entrar fos un cas electe, no ho van ni preguntar i es va posar l'impediment el mateix dia", ha explicat Martín.Per tot plegat, des del sindicat han instat la direcció a rectificar "aquesta actitud i pràctiques", perquè, sostenen, suposen una vulneració dels drets fonamentals tant de la plantilla com dels seus representants.