L'Ajuntament de Valls aprova un pressupost de més de 35 milions d'euros

L'ha aprovat el pressupost municipal per a l'exercici 2023 per un import de. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimarts a la tarda, s'ha donat llum verda a uns comptes que creixen en un 16% i que sumen. Així, aquests pressupostos passen a ser els "més alt de la història" del consistori. Entre els principals increments destaquen els serveis directes a persones i famílies que, també per primer cop, superaran els 4 milions d'euros (+10,6%). Pel que fa al capítol de les inversions, es destinaran 7,5 milions d'euros. A més, per tercer any consecutiu, l'equip de govern congelarà els impostos.Dels 7,5 milions d'euros previstos a inversions, sis s'incorporen als comptes d'aquest any i 1,5 són d'actuacions ja en curs o bé en fase d'adjudicació i contractació, procedents de l'anterior exercici pressupostari. El gruix de les inversions es destinaran a projectes del centre històric, en concret 2,8 milions d'euros - un 37,3%. També es faran actuacions a la via pública a diferents zones de la ciutat per valor d'1,4 milions d'euros – que representen el 18,7%- i es destinaran 1,7 milions a inversions al medi natural -un 22,6%.Des de l'Ajuntament indiquen que la principal novetat del capítol d'inversions és l'entrada, per primera vegada als comptes, de les actuacions vinculades a la recuperació mediambiental dels torrents de Valls. En aquest sentit, l'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua permetrà licitar enguany les obres en el primer tram dels torrents en el que s'actuarà, el torrent del, entre eli laEn l'àmbit de Serveis a les Persones destaca l'increment del 8,2% a la regidoria d'Afers Socials, que disposarà d'1,9 milions d'euros. L'àrea de la cultura, educació i lleure tindrà un pressupost global de més de 4 milions, dels quals es destinaran 1,3 milions d'euros - un 13,3% més-, a ensenyament i polítiques lingüístiques. Alhora, creixen les partides d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat, així com Joventut i Acció Cívica. Pel que fa a l'àrea de Comerç i Turisme també s'incrementa en un 5,5% mentre que es destinaran 2,5 milions a Seguretat Ciutadana i 5,1 milions a Sostenibilitat i Serveis Ambientals.