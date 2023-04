CCOO denuncia «vulneració de drets laborals» i «falta de seguretat» d'IQOXE

A poques hores de la primera jornada de vaga

ha presentat fins a 21 denúncies arelacionades amb la vulneració de drets laborals i la manca de seguretat en les instal·lacions d'a Tarragona. Tots els recursos, excepte un, han estat admesos des de l'explosió de la planta el gener de 2020.El secretari general de CCOO d'Indústria de Catalunya,, ha assegurat que hi ha una "falta de seguretat laboral" cap als treballadors i, en conseqüència "industrial". El sindicat ha fet públiques aquestes denúncies la mateixa setmana que hi ha convocada una vaga per exigir la readmissió del president del comitè d'empresa d'IQOXE,. CCOO també ha valorat que l'empresa està vulnerant el dret a vaga amb uns serveis mínims "abusius".Del total de recursos interposats, segons el sindicat, quatre fan referència a la vulneració de drets fonamentals dels treballadors, vuit sobre un dèficit en matèria de salut laboral, set sobre mancances en seguretat industrial i quatre sobre falta de condicions laborals. Inspecció de Treball ha determinat que nou d'aquestes són faltes greus i dues d'elles les ha qualificat de molt greus.Les denúncies són per casos com ara que després de l'accident del 2020, quan van morir dos treballadors i un veí de, l'empresa va reiniciar la seva activitat sense fer una avaluació de riscs. També es recull un incendi del maig de 2020 que va ser qualificat de "greu", la falta de formació dels treballadors en matèria contra incendis o l'excés d'hores de treball.Per tot això, CCOO ha fet una crida a l'Associació Empresarial Química de Tarragona () perquè no permeti "actuacions empresarials d'aquest calibre" a Tarragona, ha dit Hernández. També ha reclamat a l'administració, concretament al Departament d'Empresa i Treball i a Interior, que siguin "més contundents". Finalment, el secretari d'Indústria de CCOO ha comentat que traslladaran tota aquesta informació relacionada amb IQOXE al Ministeri d'Indústria i de Treball per "corregir aquesta situació".IQOXE va acomiadar fa un mes el president del comitè d'empresa, Fran Pizarro, després d'una baralla amb un company d'UGT. Hernández ha insistit que es tracta d'un acte de "repressió sindical", qualificant l'actuació de "cacicada". Per reclamar la readmissió del treballador, CCOO ha convocat vaga de 24 hores els dies 12 i 14 d'abril.Poques hores abans d'iniciar la primera aturada, el fins ara president del comitè d'empresa, Fran Pizarro, ha denunciat que l'empresa està "impedint" el dret a vaga dels treballadors amb uns serveis mínims "abusius". El sindicat ja ha avançat que possiblement interposa una denúncia també per aquesta vulneració. Fonts de l'empresa, han assegurat a l'ACN que són els serveis mínims "de sempre" i els que permeten que la planta pugui funcionar "amb seguretat".