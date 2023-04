Tarragona promou l'economia social amb un programa amb més de setanta entitats

XXII edició de la Festa del Comerç Just i la banca Ètica

Aquest dimarts al matí s'han presentat les activitats que es duran a terme en les pròximes setmanes amb l'objectiu de promoure l'economia social a la ciutat de, un programa organitzat des de l'Ajuntament de Tarragona, l'Aquest dissabte 15 d'abril tindrà lloc, a la, la(FESCT), que enguany arriba a la cinquena edició. En aquesta fira hi estan convidades a participar prop d'una setantena de cooperatives i entitats de l'economia solidària. "L'objectiu és donar a conèixer en què consisteix el moviment de l'economia social i solidària i fer visibles totes aquelles iniciatives econòmiques del territori que estan treballant per posar la vida al centre i amb una voluntat transformadora", ha destacat el conseller de Desenvolupament Econòmic i Ocupació,Castaño ha apuntat que aquest és el segon any consecutiu que es treballa conjuntament amb totes les entitats i de forma transversal entrei la conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona. El conseller també ha recordat que en el marc de l'impuls a l'economia social, des de Tarragona Impulsa aquest mes d'abril també s'inicia la tercera edició del programa(TESS), un programa formatiu adreçat a projectes emprenedors que es desenvolupa amb la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu Coopcamp.La novetat de la FESCT d'enguany és que totes les activitats del programa estan impulsades per entitats de la ciutat. El representant de l'Ateneu Cooperatiu Coopcamp, Pedro Redondo, ha explicat que enguany aquesta fira "ha canviat de format i oferirà activitats durant tot el matí per donar a conèixer totes les entitats participants". Entre les activitats descaten l'espai familiar amb un racó de lectura i jocs infantils, un taller de contes i papiroflèxia; una cata de vins i formatges cooperatius; i un vermut musical.Per la seva banda, Núria Loras, representant de la Xarxa Cooperativa La Teulada, ha donat a conèixer les activitats que han organitzat per sumar-se a la celebració del mes de l'economia Social i Solidària. "Des de La Teulada ens sumem a aquest programa d'activitats amb la finalitat de poder seguir difonent els valors de l'economia social i solidària", ha manifestat Loras. El dilluns 17 d'abril a partir de dos quarts de cinc de la tarda tindrà lloc la jornada titulada Els valors del cooperativisme a través del joc que inclourà un escape room, jocs de taula, capses d'aprenentatge i un racó de lectura a la plaça Anselm Clavé. Entre altres activitats, el divendres 5 de maig a dos quarts de sis de la tarda, al local de La Teulada (carrer Pin i soler, 22, baixos) hi haurà una visita teatralitzada i contacontes per a tota la família de la mà de la cooperativa Cuentropía.Sota el nom de Som Comerç Just i Banca Ètica a Tarragona. Canvia el teu consum i juntes canviarem el món enguany se celebra la XXII Festa del Comerç Just i la banca Ètica, el 12 de maig a partir de les 17 h de la tarda, a la Plaça Corsini. Les activitats, que es realitzaran en el marc del Dia Internacional del Comerç Just, han estat organitzades per un conjunt d'entitats de la ciutat com són Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Oxfam Intermón, Xarxa Eco, Comitè Óscar Romero, Una finestra al món, AICEC-ADICAE i SETEM Catalunya.Per la seva banda, Josep Naval, membre de SETEM ha agraït un any més el paraigua de l'Ajuntament i ha reiterat que cal seguir donant suport al comerç Just i la Banca Ètica "perquè seguim creient en un món millor i perquè ho fem a través dels valors ètics i mediambientals que calen, per assolir el desenvolupament social i econòmic que requereixen els països més necessitats".Des de la conselleria de Cooperació durant tot l'any s'impulsen accions adreçades a la ciutadania, per sensibilitzar sobre la importància de treballar per tal d'assolir un món on revertir les estructures de poder que generen desigualtats, on es respectin els drets humans i es posi la vida al centre.Per aquest motiu, la Festa compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona en el marc d'un conveni signat entre la Conselleria de Cooperació i SETEM dins la línia de treball per impulsar iniciatives ciutadanes que treballen el comerç just, el consum responsable i la banca ètica.