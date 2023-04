El Volei Sant Pere i Sant Pau prepara la fase d'ascens a Superlliga amb el desplaçament d'aficionats

La fase final d'ascens a lacomençarà a finals de mes i entre els classificats hi ha el. Amb l'aspiració de competir l'any vinent a la màxima categoria estatal, el club tarragoní jugarà el primer partit el dijous 20 d'abril a les cinc de la tarda contra el. Des del club s'ha organitzat el trasllat de l'afició per a les, dos dies després.I és que l'objectiu del cllub és arribar a les semifinals i guanyar el partit suposaria l'ascens automàtic. Abans, però, el Sant Pere i Sant Pau haurà de competir contra eli el mateix Cisneros, al Grup B, que és on s'ha ubicat el club de Tarragona. Després dels primers enfrontaments els dies 20 i 21, la data clau serà el dia 22, amb partits que decideixin la cinquena i la sisena posició i, a la tarda, les semifinals. Posteriorment, el dia 23 es jugaran els partits per la 3a i 4a posició i la final, tot plegat a la seu de l'equip amfitrió, l', aPer part del club, s’està organitzant un autobús que surti des del Pavelló Municipal de Sant Pere i Sant Pau el dissabte a les 2 de la tarda. En funció dels resultats de divendres i del calendari de partits, l’equip de Superlliga 2 jugaria a les cinc o a les set. En acabar el partit, l’autobús els traslladarà de nou fins a Tarragona (mateix punt d’arribada). S’ha definit un cost que inclou el transport, l’entrada al partit i una samarreta commemorativa. Tothom qui vulgui trobarà tota la informació sobre aquesta oportunitat a la web del Club spspvoleibol.es.