Els treballadors d'ASESA a Tarragona es manifesten per segon cop pel conveni col·lectiu

Dues setmanes després de la manifestació davant del accessos d'ASESA a Tarragona , un centenar de treballadors de l'empresa s'han tornat a manifestar aquest matí per a reclamar que la direcció segui a negociar amb la part social. Treballadors i empresa fa més de quatre anys que estan negociant el noui encara no s'ha arribat a cap acord. "L'empresa no està disposada aamb la pujada corresponent de l'IPC de Catalunya, tal com marca el conveni col·lectiu", segons elDes de la dècada dels 90 el conveni col·lectiu ASESA (, SA) ha tingut com a referència per a la revisió salarial l'IPC català. Portaveus del Comité d'Empresa afirmen que "les treballadores i treballadors d'aquesta empresa portem més de 4 anys amb el salari congelat per la negativa de la empresa de mantenir la clàusula de revisió salarial lligada a l'IPC". La manifestació l'ha convocat el Comitè d'Empresa (on tots els seus membres són del Sindicat de Treballadors - STR) després dels infructuosos intents d'arribar a un acord.