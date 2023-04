«Una primavera il·lustrada!»: la segona edició del TIF arriba aquest cap de setmana a Tarragona

La segona edició del TIF () impulsada per l'(AIT) tindrà lloc els diesa l'de Tarragona. L'esdeveniment busca fomentar l'intercanvi professional entre referents dels sectors de la premsa i mitjans de comunicació, editorial i publicitat en l'àmbit de la il·lustració i el disseny gràfic. Durant el TIF es podrà gaudir de conferències, exposició de projectes, la mostra de dossiers en format speed dating, i diversos tallers d'il·lustració.Divendres 14 d'abril a les 8 del vespre s'inaugurarà el TIF amb una xerrada de la il·lustradora Cristina Spanó. Tot seguit és presentarà l'exposició col·lectiva Arrels. La sessió de dissabte 15 s'iniciarà a les 10 del matí amb la presentació de projectes amb format, mètode pel qual es mostren 20 diapositives durant 20 segons cadascuna. A les 12 del migdia les activitats continuran amb la presentació de portfolis en modalitat speed dating.Es revisaran en una ronda ràpida els books de la mà de professionals nacionals que treballen en direcció d'art com el tarragoníde la marca de roba Laser Barcelona;de l'editorial Savanna Books; ode l'editorial Abuenpaso, entre d'altres. Les portes del Espai jove Kesse es tornarán a obrir a les 4 de la tarda per donar pas a quatre tallers d'il·lustració de la mà de referents del sector com Inge Nouws,. A les 7 del vespre es podrà gaudir de la conferència de la il·lustradora riudomencai es tancarà el TIF amb la festa al pub 12 Topos on dibuixarem al ritme de la música deL'Espai Jove Kesse donarà cabuda a aquest esdeveniment, oferint els mil metres quadrats distribuïts en cinc plantes, on es duen a terme les activitats que organitzen el Servei Municipal de Joventut, les entitats i col·lectius joves i els i les joves de la ciutat. Tots dos dies de festival es conjuguen com una oportunitat per aprendre nous processos creatius, generar interacció entre professionals i públic i com a llavor de nous projectes. El TIF també serà una ocasió per conèixer el talent local, ja que s'hi trobaran professionals dels àmbits de l'escriptura, l'edició, la direcció d'art i la il·lustració.