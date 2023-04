Adjudiquen la redacció de l'estudi informatiu del nou ramal ferroviari a Picamoixons

Elha adjudicat el contracte per a la redacció de l', demarcació de Tarragona, a l'empresa, per(IVA inclòs), tal i com recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).Els treballs consisteixen en la definició i l'anàlisi de les alternatives que es puguin plantejar per establir un nou ramal ferroviari, amb les característiques adequades per a la prestació de serveis de ferrocarril convencional, peri Plana Picamoixons Reus, als moviments, per constituir un nou itinerari ferroviari que faciliti la mobilitat entre Valls i Tarragona.L'abast de l'estudi informatiu serà el necessari per servir de base als processos d'informació pública i d'audiència a les administracions establerts a la legislació ferroviària vigent i a la legislació ambiental. El contracte inclourà la prestació de serveis d'enginyeria (consultoria i assistència) per a la realització dels tràmits d'informació pública i audiència esmentats a les administracions, anàlisis d'al·legacions i obtenció, si escau, de la Declaració d'Impacte Ambiental, fins a l'aprovació definitiva de l'estudi.