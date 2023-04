Solemnitat i devoció en la primera processó del Sant Enterrament de Tarragona sense restriccions

El repic dels timbals ressonen i retronen per tots els racons de ladeaquest divendres a la nit. És la primerasense test d'antígens, parades obligatòries i normatives per airejar els baixos dels passos per la pandèmia.Amb la covid lluny, el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona,, confia que ha crescut la participació dins i fora del recorregut. Són més de tres mil vestes i confrares i una vintena de passos, però les entitats aglutinen més de nou mil persones. La processó surt i acaba a la plaça del Rei i s'allarga fins ben entrada la matinada. "És la primera en plena normalitat i estem contents", ha celebrat Seritjol.Durant la tarda d'aquest divendres, les confraries han entrat solemnement la vintena de passos a la plaça del Rei de Tarragona i els han portat davant de l'església de Nazaret. Aquest ritual, des de fa uns anys, es fa amb els carrers tallats i el públic esperant darrere les barreres de seguretat per evitar aglomeracions i riscos. Un cop han arribat tots els misteris, s'ha obert l'accés i centenars de persones s'han apropat a les escenes i figures de la passió i mort de Jesús per fotografiar-les i honorar-les. A dos quarts de set, una trentena d'armats, la cohort romana, han iniciat una processó, que dura unes cinc hores i acaba de matinada.Els diferents passos o misteris han anat sortint lentament de la plaça del Rei, primer el Sant Sopar, l'Oració a l'hort, el Vetlleu i pregueu o la Presa de Jesús. Són els passos que encapçalen la desfilada, en un ordre que es manté sempre igual. Els passos van acompanyats, sobretot del so dels tambors, però també d'alguna peça musical. Han recorregut el cas històric de Tarragona i també les principals vies de la ciutat, com les rambles nova i vella. Aquesta commemoració data de 1550 i està organitzada per la Real i Venerable Congregació de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist.El president de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa tarragonina, Francesc Sertijol, ha destacat que els carrers i la plaça s'hagin tornat a omplir després d'anys de restriccions, unes limitacions que també van deixar a casa molts membres de les confraries, congregacions i germanors per por a la covid. La participació en la Processó del Sant Enterrament també depèn del temps, que aquest divendres ha acompanyat, i dels costums socials. "Està molt arrelada la Setmana Santa a Tarragona, és una tradició familiar, social i d'amistat i creiem que continuarà endavant" assegura el president de l'Agrupació. "Tots som amics, ens coneixem, és gent molt implicada en el teixit associatiu", ha afegit. La Setmana de Tarragona requereix molta feina i es comença a preparar un cop acabat l'estiu.De fet, segons Seritjol no es tem pel relleu generacional. "Moltes entitats tenen gent jove, de portants, de timbalers, d'armats", tot i que anima a les associacions a "donar pas a la gent jove". La generació dels pares que "va recuperar tota aquesta festivitat" a Tarragona han de fer "un pas al costat" i cedir pas als fills com "ja s'està fent", ha dit. "Que la festivitat pot tenir un punt de crisi? Segur, perquè no tothom s'adapta a la realitat així", ha apuntat el president de l'agrupació.