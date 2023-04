Joves i famílies es troben a la primera fira de videojocs celebrada a PortAventura

El centre de convencions deacull aquestala primera edició de, un punt de trobada dels aficionats als videojocs i a l'oci digital. Joves i famílies poden jugar a diversos videojocs a través de tornejos o testar prototips que estan en fase de creació. Una fira que coincideix amb les vacances de Setmana Santa amb la voluntat de desestacionalitzar el turisme al territori.Una de les impulsores de l'esdeveniment,, ha destacat que a la Costa Daurada no hi havia un esdeveniment "similar" per a un públic familiar. La fira va començar dimecres 5 d'abril i s'allargarà fins al divendres. L'organització espera rebre més de 700 visitants.